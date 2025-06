Alcamo aderisce all’edicola digitale mlol

Nell’edicola MLOL trovi migliaia di quotidiani e periodici da tutto il mondo, consultabili ogni giorno in versione digitale, da sfogliare per intero, con testi e immagini, sul dispositivo che preferisci.

Iscriversi è semplice, basta essere utenti della Biblioteca Civica Sebastiano Bagolino ed avere un account di posta elettronica.

Per chi è già utente della Biblioteca, si può fare richiesta di iscrizione all’edicola digitale inviando una mail con oggetto “iscrizione edicola digitale” indicando il nome, cognome, numero di tessera, Codice Fiscale e mail personale a: prenotazione.bibliotecacivica@comune.alcamo.tp.it

Chi ancora non è iscritto alla Biblioteca Civica, può chiedere l’iscrizione recandosi presso i locali della stessa Biblioteca, oppure può chiedere la preiscrizione alla Biblioteca inviando una mail con oggetto “pre-registrazione edicola digitale” a: prenotazione.bibliotecacivica@comune.alcamo.tp.it indicando il proprio nome, cognome, numero di tessera, Codice Fiscale e mail personale. Gli utenti riceveranno le credenziali personali, username e password per l’accesso all’edicola digitale MLOL via mail.

ATTENZIONE: entro 2 mesi dall’attivazione del servizio, chi non è iscritto alla Biblioteca, dovrà completare la registrazione recandosi presso la sede della biblioteca, in assenza il servizio non sarà più fruibile.

Fonte: comune di Alcamo