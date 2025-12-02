Albissola Marina lancia l’Hub digitale: assistenza gratuita su smartphone e Intelligenza Artificiale

Welfare 2 Dicembre 2025, di Redazione

E' stato attivato un nuovo servizio per aiutare i cittadini a orientarsi tra tecnologia e intelligenza artificiale. L'iniziativa, promossa dall'AVIS, mira a favorire l'inclusione sociale e il benessere della comunità.

Ad Albissola Marina è partito un nuovo servizio gratuito dedicato all’alfabetizzazione digitale e all’assistenza tecnologica, mirando a colmare il digital divide nella comunità.

L’iniziativa, promossa da AVIS delle Albisole nell’ambito del progetto C.A.S.A. (Comunità di attivazione sociale albisole), offre supporto pratico e orientamento sulle nuove tecnologie.

Fino al 22 dicembre, ogni giorno dalle 9:30 alle 11:30, presso la nuova sala della sede AVIS in via Repetto 76, un tecnico specializzato sarà a disposizione dei cittadini, il servizio coprirà le competenze di base per l’uso di computer, smartphone e tablet. Un focus particolare sarà dedicato all’orientamento sulle recenti innovazioni nel campo dell’intelligenza artificiale (IA) e delle tecnologie emergenti.

L’obiettivo è duplice: facilitare l’accesso di tutti i cittadini alle competenze digitali di base e promuovere benessere e inclusione sociale a livello locale.

Il progetto è sostenuto economicamente da AVIS delle Albisole, Avissole APS, Fondazione De Mari e dal Comune di Albissola Marina.

Fonte: comune di Albissola Marina

