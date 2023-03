Al via un ciclo di webinar sui pareri di AgID per le iniziative ICT delle PA

Strumenti e opportunità per migliorare il procurement ICT delle amministrazioni: i pareri di AgID. È il titolo del nuovo ciclo di webinar, organizzato da AgID in collaborazione con Formez PA, in partenza martedì 14 marzo.

Il ciclo, realizzato nell’ambito del progetto “Italia Login – La casa del cittadino”, illustrerà le opportunità e le modalità operative per la richiesta dei pareri di congruità dell’Agenzia per l’Italia Digitale. AgID, infatti, ha tra i propri compiti il coordinamento strategico dei progetti ICT della Pubblica Amministrazione e questo ruolo è svolto attraverso quattro funzioni: la redazione del Piano triennale per l’informatica nella PA, la definizione con Consip e i soggetti aggregatori delle gare strategiche ICT, i pareri di congruità tecnico-economica sui contratti ICT, il monitoraggio dei contratti ICT di grande rilievo.

Come partecipare

Tre gli appuntamenti in calendario, in cui sono previsti l’illustrazione di casi reali e momenti di discussione con i partecipanti.

Per partecipare occorre iscriversi ai singoli webinar, che si svolgeranno il 14, 21 e 28 marzo, dalle 14.30 alle 16, sul sito EventiPA del Formez. Di seguito il programma.

14 marzo 2023 – Il ciclo strategia, acquisizione e gestione delle iniziative ICT della PA

21 marzo 2023 – I contratti e gli accordi quadro ICT delle PA centrali

28 marzo 2023 – Gare strategiche dei soggetti aggregatori e di Consip

Fonte: AGID