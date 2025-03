Al via la seconda edizione delle Olimpiadi Syllabus

Con una nota pubblicata sul proprio sito istituzionale il Dipartimento per la Funzione Pubblica rende noto che si rinnova l’appuntamento con la seconda edizione delle Olimpiadi Syllabus, pensate dal dicastero con l’obiettivo di premiare e promuovere la crescita formativa e culturale di tutte le persone impegnate nella Pubblica Amministrazione.

Un’occasione per promuovere il valore della piattaforma Syllabus, finanziata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, intesa come strumento unico nel suo genere, capace di mettere a disposizione del capitale umano impegnato nella PA una formazione personalizzata, in modalità e-learning per rafforzare le competenze e svilupparne di nuove. L’obiettivo è quello di incentivare la formazione e contribuire positivamente e attivamente allo sviluppo del Sistema Paese.

Per partecipare, i dipendenti già registrati sulla piattaforma Syllabus devono iscriversi alle Olimpiadi Syllabus e sostenere una prima prova entro il 24 aprile 2025.

La prova consiste in un test a risposta multipla con 25 domande estratte in maniera casuale tra i quesiti presenti in banca dati e corrispondenti al livello più avanzato di ciascun programma formativo in materia di: Leadership e soft skills, Transizione amministrativa, Transizione digitale, Transizione ecologica, Principi e valori della PA.

La seconda fase delle Olimpiadi Syllabus si terrà il 19 maggio 2025, nella giornata di apertura dell’evento ForumPA a Roma, e si articolerà in due prove: una semifinale e una finale. Alla semifinale parteciperanno i primi 12 classificati in graduatoria al termine della prima prova, che si sfideranno in tre batterie da 4 concorrenti. I tre vincitori si sfideranno poi nella prova finale delle Olimpiadi Syllabus.

Il vincitore o la vincitrice della competizione sarà premiato/a dal Ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo. In palio un trofeo, una medaglia e un’opportunità di formazione presso le più prestigiose Università italiane.

Un’iniziativa coerente con la Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione pubblicata a gennaio 2025 “Valorizzazione delle persone e produzione di valore pubblico attraverso la formazione. Principi, obiettivi e strumenti” e le precedenti del 23 marzo 2023, in materia di formazione e del 28 novembre 2023, in materia di leadership e valutazione della performance individuale, per la piena ed efficace implementazione di tali processi all’interno delle amministrazioni.

Il regolamento completo su Syllabus.gov.it

Fonte: Ministero per la Pubblica Amministrazione