Al via la campagna per il “Bonus Nuovi Nati”: 1000 Euro per bambini nati o adottati nel biennio 2025-2026

Welfare 3 Ottobre 2025, di Redazione

La misura copre le annualità 2025 e 2026. Come presentare la domanda all'INPS entro 120 giorni dalla nascita o adozione del minore, e i limiti ISEE da rispettare

Il Dipartimento per le Politiche della Famiglia ha lanciato una nuova campagna di comunicazione istituzionale per promuovere il “Bonus Nuovi Nati”, un contributo economico di 1000 euro destinato alle famiglie per ogni bambino nato o adottato negli anni 2025 e 2026.

L’iniziativa, in vigore dal 1° gennaio 2025, ha l’obiettivo di incentivare la natalità e sostenere i costi che le famiglie devono affrontare. La campagna di diffusione è iniziata il 26 settembre 2025 e sfrutta i principali canali social.

Chi può richiederlo e come fare domanda

Per poter accedere al beneficio, il nucleo familiare del genitore richiedente deve avere un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a 40.000 euro annui.

Il contributo viene erogato tramite l’INPS e la domanda deve essere presentata entro 120 giorni dalla nascita o dall’ingresso del minore nel nucleo familiare. Le richieste vanno inoltrate attraverso i canali telematici dell’INPS, ovvero tramite il portale web o l’app dedicata.

Per approfondimenti e maggiori dettagli sulla procedura, si invita a consultare la pagina informativa dedicata sul sito web dell’INPS.

