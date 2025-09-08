Al via IT4LIA AI Factory: l’Italia tra i leader europei dell’intelligenza artificiale

È stato inaugurato al DAMA Tecnopolo : di Bologna IT4LIA AI Factory: , una delle prime piattaforme europee dedicate all’intelligenza artificiale. L’iniziativa, sostenuta dalla Commissione Europea e dal Governo italiano, segna l’ingresso dell’Italia nella fase operativa di un progetto strategico per l’innovazione e la competitività del Paese.

All’evento di lancio hanno preso parte la vicepresidente della Commissione europea Henna Virkkunen, il ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale, insieme ai rappresentanti delle istituzioni, del mondo della ricerca e delle imprese coinvolte. La giornata si è aperta con la visita delle delegazioni alle infrastrutture del Tecnopolo gestite da Cineca e INFN, dove sono ospitati i sistemi che sosterranno il progetto: dal supercomputer Leonardo al sistema cloud Gaia, fino al futuro computer quantistico Quantum IQM e al data center INFN-CNAF.

IT4LIA AI Factory sarà uno dei poli più avanzati al mondo per capacità di elaborazione AI, grazie a un supercomputer ottimizzato per l’intelligenza artificiale che entrerà in funzione al Tecnopolo di Bologna. La piattaforma offrirà servizi e risorse di calcolo per la pubblica amministrazione, le PMI, le startup e il settore privato, con particolare attenzione a settori strategici come agroalimentare, manifattura, cybersicurezza e studio della Terra.

Maggiori informazioni nel comunicato dell’ACN