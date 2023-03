Al via Didacta, torna la fiera sull’innovazione nella scuola e per la scuola

Con 1000 eventi e 342 aziende partecipanti, si è aperta alla Fortezza da Basso la 6° edizione di DIDACTA ITALIA, il più importante appuntamento fieristico sull’innovazione della scuola in Italia che quest’anno è dedicato a Italo Calvino, nel centenario della nascita. La cerimonia di apertura si è svolta al Teatrino Lorenese e dopo il saluto del Presidente di Firenze Fiera, Becattini, ha visto l’intervento di Dario Nardella, Sindaco di Firenze e del Senatore Gian Marco Centinaio, vice presidente del Senato.

Ricco il programma degli eventi della 1° giornata di fiera che ha visto l’apertura del convegno Dalle STEM (Science Technology Engineering Mathematics) alle STEAM (Science Technology Engineering Arts, Mathematics) con la partecipazione di Vincenzo Schettini, docente di Fisica e autore del best seller “La fisica che ci piace”, Arturo Galansino, Direttore generale della Fondazione Palazzo Strozzi; conduce l’editorialista del Corriere della Sera, Beppe Severgnini.

Si è parlato di edilizia scolastica al Convegno “Edilizia scolastica: le coordinate dell’innovazione” che ha visto la partecipazione dell’Architetto Stefano Boeri ed Andrea Russo, CEO di MR Digital, un confronto per portare avanti il processo di modernizzazione delle aule creando ambienti innovativi, multifunzionali connessi e digitali in grado di accogliere i cambiamenti delle metodologie di insegnamento sulla base delle possibilità offerte dalla tecnologia.

Nell’Arena Green, fra i vari eventi sulla transizione ecologica curati dall’ecologista Rossella Muroni, riflettori puntati sull’incontro a cura di Elettricità Futura intitolato “Green Jobs nel settore elettrico. Insegnare la transizione energetica e orientarsi verso nuove opportunità di lavoro”.

Nei 3 giorni di fiera al Padiglione Arsenale sarà possibile visitare la mostra fotografica “L’eredità di Falcone e Borsellino” che ripercorre le tappe salienti della vita di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e si arricchisce di un pannello fotografico sull’arresto del latitante Matteo Messina Denaro; la mostra è promossa e realizzata dall’Ansa insieme al Ministero dell’Istruzione e all’Assessorato alla Formazione della Regione Siciliana in qualità di Autorità di gestione del Fondo Sociale Europeo.

Anche la Ludoteca del Registro.it sarà a Didacta il 10 marzo con i suoi laboratori di educazione digitale e cybersicurezza per le scuole di 1°e 2°grado, un progetto dell’Istituto di Informatica e Telematica del CNR che presenterà ai docenti i materiali didattici multimediali e cartacei elaborati per un uso consapevole della rete da parte degli studenti, come il Manifesto ‘A scuola di cybersecurity’ con le 10 regole per una navigazione sicura e il videogioco Nabbovaldo pensato per avvicinare i ragazzi ai temi della sicurezza informatica.

Didacta Italia è organizzata da Firenze Fiera con il supporto di un Comitato composto da Ministero dell’Istruzione e Merito, Ministero dell’Università e della Ricerca, Regione Toscana, Comune di Firenze, Camera di Commercio di Firenze, Unioncamere, ITKAM e Destination Florence Convention & Visitors Bureau.

Fonte: Comune di Firenze