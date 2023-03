Al via “Connessioni delicate”: come aiutare i minori a utilizzare correttamente il digitale

Al via Connessioni delicate, l’iniziativa per sensibilizzare le famiglie sul corretto uso del digitale promossa dalle Associazioni di pediatri Acp, Fimp e Sip in collaborazione con Meta e Fondazione Carolina.

Il progetto intende promuovere la consapevolezza sul corretto uso della tecnologia grazie alla guida di oltre 11.000 medici pediatri presenti su tutto il territorio nazionale che verranno formati e attrezzati di apposito materiale educativo, disponibile anche sul sito minorionline.com, per prevenire i pericoli in cui i minori possono incorrere nell’uso del digitale come il sexting o il grooming.

L’iniziativa su scala nazionale segue un periodo di sperimentazione di un progetto pilota testato nel 2022, che ha coinvolto 800 famiglie in tutta Italia e ha dimostrato una scarsa percezione sui rischi dell’uso improprio della tecnologia digitale con un impatto in termini psicofisici da non sottovalutare.

I risultati del progetto pilota hanno permesso di redigere un bilancio sulla salute digitale, utile, soprattutto per i pediatri, a definire i parametri di sviluppo psicofisico dei bambini in relazione all’impatto che il digitale ha sulla loro vita.

Fonte: Acp, Fimp, Sip, Meta, Fondazione Carolina