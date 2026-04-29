PNRR, nuove indicazioni per la chiusura degli interventi della Misura M5C2I3.1

Nuove indicazioni operative per la chiusura degli interventi finanziati nell’ambito del PNRR, con particolare riferimento alla Misura M5C2I3.1. L’obiettivo è uniformare la documentazione necessaria alla rendicontazione del target da trasmettere alla Commissione europea.

Sono stati infatti resi disponibili il “Certificato di ultimazione lavori” (Allegato 1), una nota metodologica per armonizzare il calcolo dei metri quadrati in base alle diverse tipologie di intervento e una scheda Excel dedicata all’applicazione dei criteri di misurazione delle superfici. Tale scheda costituisce uno strumento di supporto per i soggetti attuatori e le risultanze dovranno essere riportate nel certificato finale.

Il certificato di ultimazione lavori dovrà essere compilato in ogni sua parte e firmato digitalmente dal direttore dei lavori, dall’impresa esecutrice e dal responsabile unico del procedimento (RUP). La documentazione dovrà poi essere caricata sulla piattaforma ReGiS nella sezione dedicata al cronoprogramma e alla fase di esecuzione lavori.

Anche nei casi in cui sia già stata prodotta una certificazione di fine lavori, sarà necessario redigere un nuovo documento conforme al format aggiornato, al fine di attestare il raggiungimento del target, mantenendo le stesse date del certificato originario.

Solo in caso di impossibilità a ottenere le firme del direttore dei lavori o dell’impresa, il RUP potrà ricorrere alla “Certificazione integrativa” (Allegato 2), previa verifica della documentazione già esistente e della sua corretta registrazione su ReGiS.

Le nuove disposizioni mirano a garantire omogeneità nei criteri di rendicontazione e maggiore tracciabilità delle informazioni relative allo stato di avanzamento degli interventi finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Maggiori informazioni nella nota del Dipartimento per lo Sport