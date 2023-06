AI: il 40% dei leader IT crede che l’infrastruttura digitale non sia pronta per la nuova tecnologia

4 leader IT su 10 intervistati a livello globale (42%) ritengono che l’infrastruttura IT esistente non sia preparata per le richieste di tecnologia AI nonostante la diffusione in tutti i settori, questo è dovuto ad alcuni fattori come l’aumento dei costi OPEX che rappresenta il problema principale (46%), seguito dalla mancanza di conoscenze interne (42%), dalla lentezza dell’implementazione (37%) e dall’impatto negativo sulla reputazione (25%).

Questo è quanto emerso dall’Equinix 2023 Global Tech Trends Survey, la ricerca annuale che raccoglie le opinioni di 2.900 leader IT di diverse aziende nelle aree delle Americhe, dell’Asia-Pacifico ed EMEA, sulle sfide e le opportunità che devono affrontare per implementare le strategie tecnologiche innovative in questo clima economico e geopolitico.

Lo studio, che ha esaminato le risposte dei leader IT ai progressi dell’AI nelle loro organizzazioni, giunge dopo 1 anno di scoperte nel campo dell’AI, che ha visto l’implementazione della tecnologia in applicazioni sia del settore business-to-business che in quello business-to-consumer.

“L’intelligenza artificiale sta diventando la forza trainante delle tecnologie in diversi settori industriali, ma questo vale finché c’è la disponibilità di grandi quantità di dati, il che sta portando a una domanda crescente di data center per immagazzinare ed elaborare le informazioni. Presto ci troveremo di fronte a uno scenario IT in cui le esigenze di innovazione dovranno combinarsi con la sovranità dei dati e i requisiti di sostenibilità, chiamando i leader IT a trovare nuove strategie e soluzioni virtuali”, ha dichiarato Emmanuel Becker, Managing Director di Equinix Italia.

L’indagine ha confermato che l’adozione dell’AI è in aumento nei settori industriali, con l’85% dei 2.900 responsabili delle decisioni IT intervistati che vogliono beneficiare dei vantaggi dell’AI e che la stanno già utilizzando o pianificando in diverse funzioni chiave. Le organizzazioni sono propense a utilizzare l’AI, o a pianificare di farlo, nelle operazioni IT (85%), seguite dalla cybersecurity (81%) e dalla customer experience (79%).

Oltre agli aggiornamenti dell’infrastruttura digitale, l’indagine ha evidenziato anche la necessità di formazione e collaborazione per consentire ai team IT di ottimizzare l’implementazione di questa infrastruttura, con competenze in materia di AI e machine learning ricercate dal 37% di coloro che stanno formando i team IT. Il report completo è disponibile qui. Lo studio indipendente, commissionato da Equinix, ha intervistato 2.900 responsabili IT di diverse aziende con un sondaggio condotto online tra il 20 marzo e il 7 aprile 2023.

