Agrigento: rottamazione fiscale smart, arriva la piattaforma per i contribuenti

Svolta digitale per il settore tributi del comune di Agrigento, il software è stato progettato per gestire in modo strutturato e conforme alla legge la definizione agevolata prevista dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025). Lo strumento recepisce le direttive del Regolamento approvato dal Consiglio Comunale l’8 aprile, offrendo ai cittadini un percorso semplificato per regolarizzare la posizione debitoria. L’accesso al portale avverrà dal sito istituzionale dell’Ente e grazie all’autenticazione tramite SPID, l’utente potrà:

visualizzare la posizione debitoria aggiornata

la posizione debitoria aggiornata simulare l’importo delle rate per valutare la sostenibilità economica del piano

l’importo delle rate per valutare la sostenibilità economica del piano scegliere la modalità di pagamento preferita (soluzione unica o rateizzazione)

la modalità di pagamento preferita (soluzione unica o rateizzazione) inoltrare l’istanza di adesione con un click, senza doversi recare agli sportelli

Il ruolo degli intermediari

La piattaforma prevede un modulo specifico per i professionisti (Commercialisti, CAF e intermediari), che potranno operare per conto dei propri assistiti in modo rapido e certificato.

“La piattaforma garantisce una gestione moderna, trasparente e accessibile nel settore dei tributi locali, dichiarano il Sindaco Francesco Miccichè e l’assessore ai tributi Gerlando Principato. Un servizio che semplifica il rapporto tra cittadini e amministrazione, il sistema digitale offre contezza dei debiti e la possibilità di scegliere la soluzione più adatta. È un intervento di innovazione che rafforza l’equità fiscale e assume una valenza sociale.”

Fonte: comune di Agrigento