AgID: regolamento per la gestione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazione degli obblighi di transizione digitale

Sul sito dell’Agenzia per l’Italia digitale è pubblicata la determinazione n. 306/2022 del 14 novembre 2022, con cui e’ stata approvata l’«Adozione del regolamento per la disciplina recante le procedure per la gestione dei proventi derivanti dall’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi dell’art. 18-bis, commi 5 e 8-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche.»

L’articolo 18bis del Codice dell’amministrazione digitale reca la disciplina in materia di “Violazione degli obblighi di transizione digitale” ai sensi del quale l’AgID esercita poteri di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio sul rispetto delle disposizioni del presente Codice e di

ogni altra norma in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione della pubblica amministrazione, ivi comprese quelle contenute nelle Linee guida e nel Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione.

Fonte: Gazzetta Ufficiale