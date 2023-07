Agid, profili di E-Leadership: proseguono i lavori del laboratorio dedicato

Continua il percorso del laboratorio “Aggiornamento Profili E-Leadership” dedicato ai Responsabili per la Transizione al Digitale. Il 6 e il 7 luglio, nella sede dell’Agenzia per l’Italia Digitale, si è tenuto il secondo appuntamento in presenza del laboratorio avviato nell’ambito dell’attività di supporto agli RTD, in linea con le azioni previste nel Piano Triennale per l’Informatica nella PA, a cui hanno partecipato i rappresentanti delle amministrazioni coinvolte.

Dopo la prima fase di attività laboratoriale, iniziata nel mese di maggio e dedicata ad approfondire gli assetti organizzativi degli uffici RTD, con questo incontro i Responsabili per la transizione al digitale si sono confrontati sul tema delle competenze digitali e sui profili di E-Leadership.

Nel corso della prima giornata, una parte dei lavori è stata dedicata al Syllabus, la piattaforma di formazione dedicata al capitale umano delle PA, con un intervento di Maria Laura Comito del Dipartimento della Funzione Pubblica. È stata ospite del laboratorio anche Patrizia Schifano, di FormezPA.

Nel corso delle due giornate le amministrazioni, insieme con i referenti di AgID per queste attività, hanno avuto modo di approfondire il tema delle competenze digitali per gli uffici degli RTD, con particolare riferimento alla costruzione di modelli di competenze per le Pubbliche amministrazioni.

Le riflessioni e gli spunti emersi nelle due giornate saranno oggetto di un ulteriore approfondimento. Nei mesi di luglio e agosto, infatti, le attività del laboratorio continueranno online anche all’interno della community dedicata su Rete Digitale, dove le amministrazioni hanno modo di consultare e scambiarsi documenti e riflessioni.

Il prossimo appuntamento in presenza è previsto a settembre.

Fonte: AGID