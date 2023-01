AgID presenta i laboratori di supporto ai Responsabili per la Transizione al Digitale

Saranno presentati venerdì 3 febbraio nel corso di un webinar realizzato insieme a Formez, nell’ambito del progetto “Italia Login – La casa del cittadino”, i laboratori di supporto alla figura del Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD). L’obiettivo è quello di favorire la collaborazione con le Amministrazioni e fornire loro supporto per l’attuazione degli adempimenti riguardanti la figura del RTD, così come previsto dall’ultimo aggiornamento del Piano Triennale per l’informatica nella PA.

Tra le novità della nuova release, infatti, vi è lo svolgimento di attività di supporto da parte di AgID alle PA per la nomina e il consolidamento del ruolo del Responsabile della Transizione al Digitale (RTD) e del personale dell’Ufficio Transizione Digitale. La figura del RTD, infatti, rappresenta un elemento chiave non solo come interfaccia tra AgID, Dipartimento per la Trasformazione Digitale e Amministrazioni, ma all’interno dell’Amministrazione stessa, in quanto motore dei processi di cambiamento e innovazione.

I laboratori che verranno avviati sono 3. Il Laboratorio A sarà relativo alla nomina del RTD in forma associata; il Laboratorio B riguarda l’aggiornamento del profilo di e-leadership; infine, il Laboratorio C sarà incentrato sui modelli organizzativi/operativi dell’Ufficio per la transizione digitale.

Il webinar ha l’obiettivo di presentare gli obiettivi dei laboratori coordinati da AgID e di promuoverne l’operatività con l’ingaggio degli stakeholder istituzionali e delle PA interessate a partecipare. Inoltre, l’incontro rappresenterà un’occasione per avviare una riflessione sul ruolo dei RTD, sulle competenze necessarie per gestire la transizione digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione.

Sulla pagina dedicata del sito EventiPA è possibile consultare il programma del webinar, che sarà trasmesso dalle 12 alle 13.30, ed iscriversi (sarà possibile farlo fino ad un’ora prima dell’inizio dell’evento).

Fonte: AgID