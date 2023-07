AGID: Parità di genere, la prima PA italiana a ricevere la certificazione UNI PdR125

L’Agenzia per l’Italia Digitale è la 1° Pubblica Amministrazione a ricevere la Certificazione per la parità di genere, secondo la UNI PdR125:2022; AgID ha richiesto ad un ente certificatore di misurare l’equilibrio di genere e il livello di maturità dell’Agenzia sul tema per fotografare la situazione e promuovere l’adozione di politiche a favore della parità di genere e dell’empowerment femminile.

L’organismo di certificazione ha riscontrato la presenza di un approccio adeguato al tema da parte del management di AgID e del personale, dalle interviste ai dipendenti e dalla realtà osservata è emersa una particolare attenzione alla parità di genere e al rispetto del ruolo delle donne nel contesto aziendale e di gruppo.

Ma cos’è la certificazione per la parità di genere? Le linee guida UNI/PdR 125:2022 prevedono l’utilizzo di indicatori (KPI) che valutano l’equilibrio di genere in 6 aree all’interno di un’organizzazione: cultura e strategia, governance, processi delle risorse umane, opportunità di crescita e inclusione delle donne, equità salariale tra i generi, tutela della genitorialità e conciliazione tra vita lavorativa e familiare.

Il Piano, redatto tenendo in considerazione le direttive del Dipartimento per la Funzione Pubblica e del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prevede una serie di iniziative atte a sostenere la parità di genere e migliorare il benessere fisico, psicologico e sociale dei dipendenti.

Sono previste attività di formazione e sensibilizzazione sul rispetto della parità di genere, la conduzione di indagini sul benessere dei dipendenti, con l’obiettivo di adottare le misure correttive in caso di rilevazione di situazioni di disparità, e una attenzione al linguaggio inclusivo e alla rappresentatività di genere nelle comunicazioni ufficiali.

Con l’ottenimento della certificazione, AgID ha attivato degli strumenti di monitoraggio per valutare le iniziative messe in atto, definendo nuovi obiettivi e aree di miglioramento per combattere gli stereotipi e rendere l’Amministrazione inclusiva e rispettosa delle diversità.

“Essere la prima PA certificata per la parità di genere è un riconoscimento che ci riempie di orgoglio, soprattutto considerando il contesto tecnologico: le lauree STEM spesso appannaggio degli uomini. Il risultato raggiunto è frutto di un impegno collettivo, che ha contribuito a creare un ambiente di lavoro dove ognuno può sentirsi valorizzato e rispettato per le competenze e capacità, senza discriminazioni”, ha sottolineato il Direttore Generale Mario Nobile. “I temi della parità di genere e dell’inclusione sono strategici per l’Agenzia, e vanno affrontati con iniziative e azioni concrete: il 42% del personale di AgID è donna e il 50% del personale dirigente, un equilibrio che cercheremo di mantenere nel tempo”.

Fonte: AGID