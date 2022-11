AgID organizza un ciclo di webinar sulle Linee Guida Open Data di prossima pubblicazione

L’Agenzia per l’Italia Digitale e Formez PA organizzano un ciclo di webinar in vista della conclusione dell’iter di adozione delle Linee Guida Open Data, per illustrare alcuni aspetti rilevanti che saranno particolarmente utili – e di supporto – alle Amministrazioni.

Il nuovo ciclo, dal titolo “Verso le Linee Guida Open Data – Elementi di approfondimento per una corretta applicazione”, è realizzato nell’ambito del progetto “Informazione e formazione per la transizione digitale Italia Login – la casa del cittadino” a valere sul PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 e si articolerà in 3 incontri.

Il primo appuntamento, in calendario per il prossimo 28 novembre, dalle 10.00 alle 11.30, sarà incentrato sugli strumenti di ricerca e sulle iniziative di riutilizzo messe in campo a livello locale, nazionale ed europeo.

Il secondo incontro, previsto per il 6 dicembre 2022, si focalizzerà sull’apertura dei dati e le relazioni con la protezione dei dati personali, con la trasparenza e la gestione documentale.

Infine, chiuderà il ciclo un terzo webinar che si svolgerà il 20 dicembre 2022 e si concentrerà sui documenti europei di riferimento e sulle relazioni con framework di interoperabilità di dominio.

Fonte: Agenzia per l’Italia Digitale