AgID: Open data, istruzioni per l’uso. Ciclo di webinar

Prende il via il 18 luglio un ciclo di webinar organizzato da AgID e dedicato alle indicazioni su dati e open data descritte nel Piano Triennale per l’Informatica nella PA. L’obiettivo è quello di fornire istruzioni per l’uso alle PA e ai soggetti interessati, chiamati ad attuare le linee di azione indicate nel Piano e contribuire al raggiungimento dei target annuali previsti. Il Piano Triennale, nel suo ultimo aggiornamento 2024-2026, dedica un capitolo ai dati, con l’obiettivo di assicurare maggiore efficacia all’attività amministrativa in tutti i processi che ne coinvolgono l’utilizzo.

Importante novità introdotta dal Piano riguarda il tema dell’Intelligenza Artificiale, che è trattato nello stesso capitolo per evidenziare l’importanza della disponibilità e della qualità dei dati come presupposto per lo sviluppo e la diffusione dei sistemi di IA.

Come per le altre componenti, anche per i dati, con riferimento agli open data, sono definiti obiettivi specifici: condivisione dei dati tra le PA e riutilizzo da parte di cittadini e imprese; miglioramento della qualità di dati e metadati; valorizzazione del patrimonio informativo pubblico.

Rispetto alle precedenti edizioni, il nuovo Piano triennale definisce chiaramente obiettivi e soggetti responsabili affinché tutte le amministrazioni possano contribuire al raggiungimento dei risultati attesi, le PA sono chiamate ad implementare le linee di azione individuate dal Piano e le relative attività.

In tale contesto, al fine di dare un supporto, nel corso dei webinar saranno forniti tutti gli elementi utili e le indicazioni per una corretta applicazione delle regole tecniche sugli open data, in modo da attuare in maniera efficace quanto richiesto nel Piano triennale.

Nel primo dei 3 webinar, giovedì 18 luglio dalle 10.00 alle 11.30, dopo un’introduzione sui contenuti e le novità dell’ultimo aggiornamento del Piano Triennale, verranno illustrati gli obiettivi e i risultati attesi in tema di dati e open data, prima di addentrarsi nelle istruzioni operative, anche con la presentazione di alcuni strumenti messi a disposizione per le PA. Gli altri 2 webinar del ciclo si svolgeranno nel mese di settembre 2024. Per iscriversi al webinar del 18 luglio basta cliccare qui.

Fonte: AGID