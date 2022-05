Agid, Open Data: al via webinar sulle Linee guida

Continua la formazione targata AgID, in collaborazione con Formez PA. Il prossimo 4 maggio, infatti, è in programma il primo appuntamento di un nuovo ciclo di 4 incontri che si inserisce nell’ambito del progetto “Informazione e formazione per la transizione digitale” in attuazione del progetto “Italia Login – La casa del cittadino”, a valere sul PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020.

Ad oggi, l’Italia sta mettendo in pratica numerose iniziative finalizzate ad implementare le norme della Direttiva UE 1024/2019 sull’apertura dei dati ed il riutilizzo dell’informazione del settore pubblico, con azioni definite nel PNRR in relazione alla interoperabilità semantica: tra queste figurano le Linee guida per l’attuazione del decreto di recepimento della citata Direttiva europea.

Il ciclo di webinar offrirà una panoramica sul contesto europeo e nazionale delle strategie e della legislazione applicabili alla condivisione e al riutilizzo dei dati, in vista del lancio della consultazione pubblica e dell’avvio dell’iter di adozione delle Linee guida.

Dopo un primo incontro, in cui verranno illustrate le strategie e la legislazione applicabili alla condivisione e al riutilizzo dei dati, negli altri tre appuntamenti si entrerà più nel dettaglio sul contenuto delle nuove Linee guida, attraverso la presentazione delle buone pratiche e dei casi applicativi.

Gli incontri si terranno dalle 10:00 alle 11:30 secondo il seguente calendario:

4 maggio 2022 – Verso le linee guida open data: panoramica chiara sul framework europeo e nazionale e casi applicativi locali

19 maggio 2022 – Linee Guida sull’apertura dei dati e riutilizzo dell’informazione del settore pubblico: presentazione e lancio consultazione pubblica

1 giugno 2022 – Linee guida open data: le novità (prima parte)

15 giugno 2022 – Linee guida open data: le novità (seconda parte)

Fonte: Agid