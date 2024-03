AgID: nuovi criteri e modalità di richiesta e concessione del patrocinio

AgID concede il proprio patrocinio, esclusivamente a titolo gratuito, alle iniziative che promuovono l’uso e la comprensione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

La Determina del Direttore Generale n. 112 del 22 marzo 2024 ha introdotto diverse novità. Le più rilevanti riguardano:

– possono ora essere prese in esame anche richieste di patrocinio per manifestazioni che, pur non essendo strettamente connesse alle competenze e alle funzioni dell’Agenzia per l’Italia Digitale, rivestano un’importanza nazionale o internazionale, suscitino un vasto interesse pubblico e abbiano un alto valore sociale e culturale

– l’adozione di un modulo di richiesta che dovrà essere compilato in ogni sua parte e spedito, allegando la documentazione, a protocollo@pec.agid.gov.it

– l’impossibilità da parte dell’Agenzia per l’Italia Digitale a concedere il proprio patrocinio in caso di iniziative che rientrino nell’ordinaria attività di istituti di istruzione (seminari, corsi di perfezionamento, master universitari di primo o di secondo livello) e per tutti quegli eventi che prevedano il pagamento di una quota di partecipazione, a meno che il richiedente non dimostri che i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d’ingresso siano destinati esclusivamente a coprirne i costi.

Infine, viene ribadito che l’autorizzazione all’utilizzo del logo di AgID può essere concessa solo con la contestuale concessione del patrocinio e limitatamente al periodo di svolgimento dell’evento patrocinato, come indicato nell’atto di concessione. Al termine dell’evento, la validità dell’autorizzazione cessa.

Fonte: AGID