Agid, manuale di gestione documentale: in calendario un webinar di approfondimento

L’Agenzia per l’Italia Digitale, in collaborazione con Formez PA, organizza un nuovo incontro di formazione nell’ambito del progetto “Informazione e formazione per la transizione digitale Italia Login – la casa del cittadino” dedicato alla revisione del Manuale di gestione documentale, il cui adempimento è previsto dalle Linee guida per la formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici.

Il webinar si terrà giovedì 7 luglio, dalle 10 alle 11.30, ed è possibile iscriversi fino a un’ora e mezza prima dell’inizio del seminario.

Dopo una breve panoramica su contenuto e novità delle Linee guida, l’incontro si focalizzerà sulla revisione vera e propria del Manuale, strumento fondamentale per ogni ente, non solo per essere in regola da un punto di vista normativo, ma soprattutto perché Amministrazioni, cittadini e imprese abbiano un punto di riferimento a disposizione online e aggiornato, che descriva il sistema di gestione informatica dei documenti e fornisca le istruzioni per il corretto funzionamento del servizio di protocollo, della gestione dei flussi documentali e degli archivi.

Tutte le informazioni sul webinar e sulle modalità di registrazione sono disponibili qui.

linee guida

Fonte: AGID