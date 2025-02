AgID, E-Procurement: rinnovo certificazione di componente di piattaforma

La certificazione rilasciata da AgID per il componente di piattaforme di approvvigionamento digitale ha durata pari a un anno, secondo quanto previsto dal paragrafo 3.3.1 dello Schema operativo di cui alle vigenti Regole Tecniche “Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale” (Determinazione AgID n. 137 del 1° giugno 2023).

Con questa premessa l’Agenzia per l’Italia Digitale rammenta che la disciplina prevista dal paragrafo 3.3.2 “Certificazioni di terza parte” del suddetto Schema operativo non si applica fino al 31 dicembre 2025 ai sensi di quanto disposto dall’articolo 12, comma 16-quater del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19.

Al fine di garantire il buon funzionamento delle piattaforme di approvvigionamento digitale – si legge in un comunicato dell’Agenzia – e nelle more della pubblicazione delle nuove Regole Tecniche, il Titolare del componente di piattaforma, la cui certificazione è in scadenza, presenta ad AgID un’autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, con la quale dichiara la conformità del componente certificato ai requisiti previsti dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, articolo 22, comma 2.

L’autodichiarazione deve essere presentata ad AgID, tramite l’applicativo di cui al link AgID e-procurement registro certificazione, obbligatoriamente durante i 15 giorni che precedono la data di scadenza della certificazione in possesso, pena la decadenza dalla stessa.

AgID, ricevuta la richiesta ed effettuate le necessarie verifiche, estende la durata della certificazione per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data di scadenza, e trasmette ad ANAC tale informazione ai fini dell’aggiornamento del Registro delle Piattaforme certificate.

Fonte: AgID