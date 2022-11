AGID, convocato il Forum della conservazione dei documenti informatici

È in programma per il prossimo 24 novembre, dalle 9:30 alle 12:30, il nuovo incontro del Forum sulla conservazione dei documenti informatici, che quest’anno si svolgerà in modalità telematica.

Il Forum è coordinato dall’Agenzia dell’Italia Digitale e ha il compito di diffondere informazioni e risolvere problemi relativi all’attuazione dei sistemi di conservazione.

La partecipazione è aperta ai referenti degli organismi di conservazione, ai rappresentanti di Pubbliche amministrazioni, alle università, alle associazioni di professionisti di settore, alle associazioni di categoria e ai fornitori di sistemi per la conservazione.

Il programma

Le attività saranno articolate nelle seguenti sessioni:

– apertura dei lavori;

– aggiornamento attività dei tre gruppi di lavoro sui Poli di conservazione;

– presentazione di due best practices nell’ambito della conservazione;

– dibattito e conclusioni.

Per partecipare è necessario effettuare l’iscrizione attraverso l’apposito form entro le ore 12:00 del 23 novembre 2022.

Il programma dettagliato del Forum, con i relativi interventi, è invece disponibile alla pagina dedicata al Forum della conservazione.

Fonte: AGID