AgID: approfondimento in ordine al Single Digital Gateway

Il Regolamento EU 1724/2018, entrato in vigore il 2 ottobre 2018, prevede la digitalizzazione completa, entro il 12 dicembre 2023, di 21 procedure ritenute prioritarie per cittadini ed imprese transfrontaliere che intendono accedere a processi amministrativi italiani, attraverso la costituzione di un punto unico di accesso europeo secondo il principio del once only.

AgID è stata incaricata di disegnare e sviluppare l’infrastruttura nazionale a supporto del Single Digital Gateway, necessaria per garantire l’interoperabilità tra le Pubbliche Amministrazioni in Italia e con gli altri Stati membri, mentre restano in capo alle singole PA competenti delle varie procedure le attività necessarie allo sviluppo e alla digitalizzazione dei procedimenti amministrativi da erogare tramite i loro portali.

AgId ha organizzato due webinar che intendono presentare alle PA e ai cittadini le opportunità derivanti dall’adozione del Regolamento SDG, che stabilisce le norme per l’istituzione e la gestione di uno sportello digitale unico per offrire ai cittadini e alle imprese europee un facile accesso a informazioni di alta qualità, procedure efficienti e interamente online e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi.

Il l appuntamento, si è tenuto venerdì 3 marzo, il secondo incontro, invece, in programma per martedì 7 marzo, e sarà incentrato sull’infrastruttura italiana del Single Digital Gateway.

Fonte: AgID