AgID aggiorna le Linee Guida sul Documento Informatico per l’interoperabilità delle PA

Al via il processo di definizione delle interfacce applicative in tecnologia REST per permettere alle PA di far dialogare tra loro i propri sistemi di protocollo informatico in maniera diretta.

L’Agenzia per l’Italia Digitale, infatti, aggiornerà nelle prossime settimane l’ Allegato 6 – “Comunicazione tra AOO di Documenti Amministrativi Protocollati” delle Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, raccogliendo i commenti delle Pubbliche Amministrazioni e degli operatori di mercato interessati e rilasciando le interface description language nel rispetto della specifica OpenAPI 3.0.

Attualmente l’Allegato 6 delle linee guida, oltre a definire la struttura della segnatura di protocollo, le caratteristiche del messaggio protocollato e i flussi comunicazione necessari a dare seguito alle esigenze di comunicazione tra Aree Organizzative Omogenee (AOO) per assicurare l’inoltro di un messaggio protocollato, individua le interfacce applicative per permettere alle AOO delle Pubbliche Amministrazione di far interagire i propri sistemi informatici applicando la tecnologia SOAP.

Considerata l’adozione nel 2022 da parte di AgID del Modello di interoperabilità delle Pubbliche Amministrazioni (ModI) e l’incremento dell’utilizzo della tecnologia REST da parte delle PA per far interagire i propri sistemi informatici, AgID procederà con l’aggiornamento dell’Allegato 6, prevedendo la definizione delle interfacce applicative in tecnologia REST.

Fonte: AgID