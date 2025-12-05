Aggiornato l’Elenco dei revisori dei conti degli enti locali

Finanza locale 5 Dicembre 2025, di Redazione

Il Ministero dell’Interno pubblica le ultime variazioni del registro valido dal 1° gennaio 2025, con modifiche su richieste dei professionisti e un decesso registrato

Articoli correlati
Finanza locale

Contributi per la ripresa delle attività locali 2024, pagamenti completati

Finanza locale

Contributi ai comuni per risarcimenti da calamità: approvato il nuovo modello di richiesta

Finanza locale

Indennità dei sindaci, dal 4 dicembre disponibili le certificazioni telematiche per i comuni

Finanza locale

Contributi 2025 ai comuni per accertamenti fiscali: stanziamenti e sospensioni

Finanza locale

Relazione degli organi di controllo interno: chiarimenti della Corte dei Conti Emilia-Romagna

Il Ministero dell’Interno ha reso nota la IX integrazione dell’Elenco dei revisori dei conti degli enti locali, già in vigore dal 1° gennaio 2025. L’aggiornamento tiene conto delle richieste di modifica dei dati da parte di alcuni iscritti e del decesso di un professionista.

Le modifiche non incidono sui requisiti dei revisori e confermano la validità dell’elenco per la selezione degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali. La lista aggiornata è consultabile sul sito del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con effetti di pubblicità legale.

Maggiori informazioni nella nota del Dait

ANCITEL

Anci Digitale S.p.A.
Società in house dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani e di ACI Informatica