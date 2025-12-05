Aggiornato l’Elenco dei revisori dei conti degli enti locali

Il Ministero dell’Interno ha reso nota la IX integrazione dell’Elenco dei revisori dei conti degli enti locali, già in vigore dal 1° gennaio 2025. L’aggiornamento tiene conto delle richieste di modifica dei dati da parte di alcuni iscritti e del decesso di un professionista.

Le modifiche non incidono sui requisiti dei revisori e confermano la validità dell’elenco per la selezione degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali. La lista aggiornata è consultabile sul sito del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con effetti di pubblicità legale.

Maggiori informazioni nella nota del Dait