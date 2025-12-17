Aggiornati gli indicatori di bilancio degli enti locali: novità su infanzia e asili nido

Con decreto del 5 dicembre 2025, il Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno ha aggiornato il sistema degli indicatori di bilancio degli enti locali e dei loro organismi strumentali. Il provvedimento, diffuso nella sezione «I Decreti» e in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, modifica alcuni allegati del decreto ministeriale del 22 dicembre 2015, che disciplina il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011.

L’intervento si rende necessario per allineare gli indicatori alle modifiche introdotte dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 ottobre 2024 in materia di classificazione dei programmi di spesa. In particolare, nella missione 12 viene aggiornata la descrizione del programma 01, che assume la denominazione “Interventi per l’infanzia e i minori”, e viene inserito il nuovo programma 11 dedicato agli “Interventi per asili nido”.

Le modifiche riguardano diversi allegati tecnici del decreto del 2015 e recepiscono la proposta della Commissione per l’armonizzazione degli enti territoriali, approvata nella seduta del 26 novembre 2025. Gli enti locali e i loro organismi strumentali dovranno adottare il piano degli indicatori aggiornato a partire dall’esercizio 2026, con prima applicazione sul bilancio di previsione 2027-2029 e sul rendiconto della gestione 2026.

L’aggiornamento conferma il ruolo del Piano degli indicatori come strumento centrale di programmazione, monitoraggio e trasparenza dei bilanci pubblici locali, in coerenza con i principi dell’armonizzazione contabile.

