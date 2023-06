Aggiornamento del pattern di sicurezza in ordine alla interoperabilità tecnica delle pa

In GU Serie Generale n. 126 del 31 maggio 2023 si da notizia che sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale, nella sezione provvedimenti amministrativi, è pubblicata la determinazione n. 128/2023del 23 maggio 2023, avente ad oggetto «Circolare per l’aggiornamento del pattern di sicurezza di cui alle linee guida sull’interoperabilità tecnica delle pubbliche amministrazioni adottate ai sensi dell’art. 71 del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell’amministrazione digitale».

Le linee guida riguardano i pattern di sicurezza definiscono le modalità per assicurare che le interazioni tra fruitore ed erogatore siano realizzate nel rispetto delle specifiche esigenze di sicurezza determinate dalla natura delle transazioni realizzate e dalle prescrizioni normative che riguardano le stesse.

Sono destinate ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2 del CAD, così come indicato dall’articolo 75 dello stesso che la attuano nella realizzazione dei propri sistemi informatici che fruiscono o erogano dati e/o servizi digitali ad altri soggetti, nonchè ai soggetti privati che devono interoperare con la Pubblica Amministrazione per erogare o fruire di dati e servizi tramite sistemi informatici.

Fonte: AGID