Con comunicato pubblicato in GU Serie Generale n. 11 del 15 gennaio 2024 relativo al decreto 23 dicembre 2024 ed avente ad oggetto ” Agevolazioni del fondo per il sostegno alla transizione industriale. Apertura dello sportello per il sostegno di programmi di investimento per la tutela ambientale” il Ministero delle Imprese e del Made in Italy informa che ai fini dell’attuazione della misura M1C2 – investimento 7, sottoinvestimento 1 del PNRR, con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 23 dicembre 2024 è stata disposta l’apertura dello sportello per la presentazione delle domande per l’accesso alle agevolazioni per la realizzazione di progetti d’investimento finalizzati all’efficientamento energetico e all’uso efficiente delle risorse tramite il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime e l’uso di materie prime riciclate.



Le agevolazioni sono concesse ai sensi della disciplina attuativa del Fondo per il sostegno alla transizione industriale, recata dal decreto interministeriale 21 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 2022, n. 297.



Il predetto decreto direttoriale fornisce le necessarie specificazioni per la corretta attuazione dell’intervento e definisce le modalità di selezione dei progetti, che potranno essere presentati dalle ore 12,00 del 5 febbraio 2025 alle ore 12,00 dell’8 aprile 2025.



Ai sensi dell’art. 8, comma 3, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, il testo integrale del decreto è consultabile dalla data del 3 gennaio 2025 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy www.mimit.gov.it

Fonte: Gazzetta Ufficiale