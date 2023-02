Agenzia per l’Italia Digitale: aggiornati i regolamenti in materia di accessibilità e potere sanzionatorio

In GU Serie Generale n. 39 del 16 febbraio 2023 si da notizia che nella sezione trasparenza del sito dell’Agenzia per l’Italia digitale in al link:

è pubblicata la determinazione n. 355/2022 del 23 dicembre 2022 recante «Regolamenti in materia di accessibilità e potere sanzionatorio modifiche per adeguamento a disposizioni normative successivamente intervenute».

Con la suddetta determinazione sono stati adottati il «Regolamento per le procedure finalizzate allo svolgimento dei compiti relativi al difensore civico per il digitale previsti dall’art. 3-quinquies, commi 2 e 3 della legge 9 gennaio 2004, n. 4» connesse alle segnalazioni che possono essere presentate da chiunque, in caso di risposte insoddisfacenti o mancate risposte in relazione alle richieste formulate, ai sensi dell’art. 3-quater, comma 2, lettera c), ai soggetti erogatori indicati nell’art.3 co 1 e co 1-bis della Legge Accessibilità.

Sempre con la determinazione n. 355/2022 è stato altresì adottato il «Regolamento recante le modalità di accertamento e di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell’art. 9, comma 1-bis della legge n. 4/2004 e successive modifiche», adeguati alle disposizioni normative successivamente intervenute.

Fonte: Gazzetta Ufficiale