In Gazzetta il Decreto 8 luglio 2025 del Ministero dell’Economia e delle Finanze di “Adozione della stima della capacità fiscale per singolo comune delle regioni a statuto ordinario per l’anno 2025“.

A norma dell’art. 1 << Adozione della stima delle capacità fiscali 2025 rideterminata tenendo conto dei mutamenti normativi, del tax gap nonché della variabilità dei dati assunti a riferimento>> è previsto che con il decreto in oggetto viene adottata la stima della capacità fiscale per singolo comune per l’anno 2025.

Nell’allegato A, che fa parte integrante del decreto, è indicata la stima della capacità fiscale per singolo comune delle regioni a statuto ordinario e nell’allegato B, dello stesso decreto, è contenuta la relativa nota tecnica.

Fonte: Gazzetta Ufficiale