Adottata la nota relativa alla revisione della metodologia dei comuni per il servizio asili nido

Con DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 maggio 2022 è stata adottata la nota metodologica relativa alla revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei comuni delle regioni a statuto ordinario per il servizio asili nido ed aggiornamento dei dati relativi al fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario per l’anno 2022.

L’ aggiornamento e revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei comuni per il 2022 è disposto in base agli artt. 5, 6 e 7 del D. Lgs. 26 novembre 2010, n. 216 recante “Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Citta’ metropolitane e Province”.

La nota metodologica allegata al decreto è relativa all’aggiornamento dei coefficienti di riparto dei fabbisogni standard per l’anno 2022 delle funzioni di istruzione pubblica, gestione del territorio e dell’ambiente, servizio smaltimento rifiuti, settore sociale al netto del servizio di asili nido, generali di amministrazione, di gestione e di controllo, polizia locale, viabilita’ e territorio, trasporto pubblico locale e alla revisione dell’impianto metodologico per la valorizzazione della spesa e dei fabbisogni standard relativi al servizio di asili nido ed il fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario.

All’art. 2 del decreto è previsto che I comuni delle regioni a statuto ordinario danno adeguata pubblicita’ al presente decreto sul proprio sito istituzionale, nonche’ attraverso le ulteriori forme di comunicazione del proprio bilancio.

La nota è pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 41 alla GU Serie Generale n.270 del 18 novembre 2022.

Fonte: Gazzetta Ufficiale