Accessibilità: AgID e Designers Italia intervengono al Wired Next Fest

Il team di Designers Italia, in collaborazione con AgID e Accessibility Days, sarà presente il 7 e l’8 ottobre con un talk e due eventi speciali al Wired Next Fest, l’evento organizzato da Wired per discutere del futuro della democrazia, del ruolo del digitale e della tecnologia come strumenti per trovare soluzioni a temi globali.

Durante i tre appuntamenti si parlerà di come creare servizi pubblici digitali usabili, accessibili, coerenti e fruibili da tutte le persone e del design system del Paese, ovvero l’insieme dei principi e degli strumenti a disposizione delle PA che assicurano la creazione di interfacce digitali usabili e accessibili.

Ci sarà spazio anche per un confronto più diretto con i partecipanti, ai quali verrà chiesto di effettuare un test di usabilità, navigando il modello utilizzato per i siti e i servizi di un Comune realizzato da Designers Italia e Developers Italia, in modo da individuare i punti deboli dell’esperienza e capire quali possano essere le soluzioni più efficaci da mettere in campo.

Ulteriori informazioni e modalità di registrazione ai singoli eventi sono disponibili sul sito di Designers Italia.

Fonte: Agid