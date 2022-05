Accelera la digitalizzazione dei territori trentini

Trentino Digitale, la società di sistema pubblica che ha in gestione dalla Provincia il Sistema informativo elettronico provinciale (Sinet) e che è incaricata di accelerare il processo di digitalizzazione dei servizi pubblici erogati dai Comuni, sta accelerando il processo di digitalizzazione del territorio trentino. Nell’ultimo anno, anche a seguito del rafforzamento della collaborazione con il Consorzio dei Comuni Trentini con la sottoscrizione del contratto di rete per la digitalizzazione e l’innovazione degli enti locali, Trentino Digitale ha svolto diverse attività tra cui il completamento della progettazione esecutiva per collegare 9 rifugi in quota con la banda larga e altri quattro tramite tecnologia satellitare. Non solo, sono stati avviati anche lavori per la migrazione dei dati dai data center verso piattaforme idonee alla prossima migrazione dei dati in cloud.

Lo sforzo di tutte le politiche e attività svolte da Trentino Digitale è verso la costituzione di un territorio intelligente abilitato dalla tecnologia in modo che cittadini e imprese possano beneficiare, in modo diffuso, della rivoluzione digitale innescata negli ultimi anni e fortemente accelerata con la pandemia. Tra le attività in corso di attuazione vi è inoltre la realizzazione di un wallet che consenta di qualificare digitalmente il cittadino, di attivare i servizi digitali gestiti dal sistema pubblico del territorio trentino garantendone e certificandone la validità a livello di processo e a livello documentale. Un’apposita serie di cruscotti permetteranno di monitorare lo stato di erogazione e di soddisfazione della cittadinanza.

Fonte: Trentino Digitale