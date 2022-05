A Pavia il 21 e 22 maggio nasce il Festival del Merito

Riconoscere e premiare il talento: in Italia come sottolineano i dati, siamo il paese meno meritocratico d’Europa ed è indubbio che ci sia ancora molta strada da fare.Per approfondire il tema del merito e identificare le aree di intervento prioritarie per valorizzarlo, il Collegio Ghislieri – in collaborazione con numerosi partner organizza a Pavia la I Edizione del Festival del Merito, in calendario per sabato 21 e domenica 22 maggio 2022.

Il Ghislieri è il primo collegio universitario misto in Italia dal 1966 che seleziona i propri alunni solo in base al merito e dove il Rettore 36enne, Alessandro Maranesi, è il più giovane d’Italia: Romano Prodi, Arrigo Sacchi, Luciano Violante, Elena Cattaneo, Paola Profeta sono alcuni degli ospiti del Festival Del Merito che porta a Pavia un week end di incontri, lezioni magistrali, dibattiti, spettacoli, workshop. Un’occasione per esplorare le varie accezioni del concetto di merito, dalla formazione alla politica, dallo sport all’economia, dalle scoperte scientifiche alle teorie filosofiche.

Il programma del Festival è stato presentato nei giorni scorsi agli organi di informazione nel corso di una conferenza stampa nell’ Aula Bernardi del Collegio Ghislieri che ha visto la partecipazione di Mariangela Singali Calisti, Assessore alla Cultura del Comune di Pavia e di Alessandro Maranesi, Rettore del Collegio Ghislieri e di Corrado Del Bò, coordinatore del Comitato scientifico del Festival e Professore di Filosofia del diritto all’Università di Bergamo