“Oltre 410 milioni di euro a Regioni e Comuni per progetti e servizi dedicati alla disabilità.

Dal Fondo inclusione del 2021 abbiamo destinato 27.340.000 milioni per il Turismo accessibile e 60 milioni per attività ludico sportive, strutture semiresidenziali e sport, ai quali si aggiungono i 100 milioni del Fondo inclusione per il biennio 2022-2023, destinati all’autismo. Con il Fondo assistenti alla comunicazione abbiamo destinato 100 milioni ai Comuni e 100 milioni alle Regioni. Infine il Fondo caregiver prevede uno stanziamento di 22.801.495 milioni.

Risorse che aiuteranno le realtà locali a potenziare e migliorare i servizi, concretizzare progetti di vita per le persone con disabilità e garantire sostegno alle loro famiglie”.

Lo comunica in una nota il ministro per le Disabilità.

Fonte: Ministero per le Disabilità