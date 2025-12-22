32,2 milioni per combattere la dispersione scolastica nelle aree a rischio

Sono stati stanziati 32,2 milioni di euro per ridurre i divari territoriali e contrastare la dispersione scolastica nelle zone più vulnerabili del Paese. Le risorse saranno destinate alle scuole secondarie di primo e secondo grado situate in aree periferiche o particolarmente esposte al rischio di abbandono.

L’iniziativa mira a rafforzare la scuola come presidio fondamentale del territorio, promuovendo attività innovative, tutoraggio, orientamento e valorizzazione dei talenti, affinché nessuno studente resti indietro.

