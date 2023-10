100 milioni di euro per assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità

È stato pubblicato in Gazzetta il decreto che contiene i criteri di riparto del contributo di cento milioni di euro in favore delle Regioni a statuto ordinario per l’anno 2023 e le modalità di monitoraggio del “Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità”.

“Si tratta – spiega il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli – di risorse che serviranno a potenziare i servizi di assistenza all’autonomia degli alunni con disabilità fisiche e sensoriali delle scuole dell’infanzia e delle primarie e secondarie di primo e secondo grado. L’obiettivo è di implementare il Fondo per il futuro e il tavolo tecnico interistituzionale che ho istituito presso il Ministero nei mesi scorsi sta lavorando a proposte, anche di carattere normativo, proprio in questa direzione”.

Dal 2023 è previsto inoltre che le Regioni siano sottoposte a monitoraggio ai fini della successiva definizione degli obiettivi di servizio.

Fonte: Ministro per le Disabilità