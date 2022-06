1° Giornata di Forum PA 2022: gli eventi del 14 giugno

1° giornata di FORUM PA 2022, l’evento organizzato da FPA, società del Gruppo DIGITAL360, che si terrà dal 14 al 17 giugno, quest’anno torna in presenza all’Auditorium della Tecnica a Roma (Viale Umberto Tupini, 65 – zona EUR), pur mantenendo la possibilità di seguire l’evento anche online sulla piattaforma.

Al centro del confronto la transizione amministrativa, la digitale e la verde e le politiche verticali per il rilancio del Paese: dalle infrastrutture alla mobilità, dalla ricerca ai sistemi di welfare, temi uniti da un “file rouge”: il PNRR e i 438 mld da spendere e gli obiettivi del ciclo di programmazione 2021-2027 dei Fondi strutturali. Tra gli ospiti della 1° giornata Renato Brunetta, Ministro per la Pubblica Amministrazione, Maria Cristina Messa, Ministro dell’Università e della Ricerca, Patrizio Bianchi, Ministro dell’Istruzione, Massimiliano Fedriga, Presidente della Regione Autonoma del Friuli-Venezia Giulia, Antonio Decaro, Sindaco di Bari e Presidente ANCI, Michael Spence premio Nobel per l’Economia, Elisa Ferreira, Commissario per la Coesione e le Riforme Commissione Europea, Mauro Berruto, ex allenatore di volley oggi docente della Scuola Holden di Torino e in apertura della manifestazione, presentazione della Ricerca annuale di FPA sul lavoro pubblico.

Il cuore dalla manifestazione sarà l’Arena che vedrà un ricco palinsesto non stop di tavole rotonde di scenario, keynote speech, interviste a personalità italiane e straniere, spettacoli teatrali e testimonianze internazionali. Nel corso delle 4 giornate si alterneranno tavoli di lavoro dedicati alle community di innovatori della PA e tanti appuntamenti per far conoscere le esperienze di innovazione sui territori: le rubriche PA, i talk e i seminari, grande attenzione alla formazione e alle competenze dei dipendenti pubblici con le Academy di FPA Digital School, che quest’anno vedranno come tema conduttore “#NextGenerationPA – Il successo del PNRR passa dalle persone”. Accredito stampa: https://www.forumpa.it/ufficio-stampa-2/

Di seguito una selezione di eventi in agenda, per il programma https://www.forumpa.it/forum-pa-2022-il-paese-che-riparte/

Dalle 9.30 alle 10, Studio FPA – Sala Bianca: Presentazione della Ricerca FPA “ Lavoro pubblico 2022 ” – L’annuale Ricerca realizzata da FPA raccoglie e analizza tutti i numeri aggiornati sui dipendenti pubblici in Italia, età, profilo, competenze e, quest’anno, riserva un focus particolare alle assunzioni per i professionisti del PNRR. I dati in apertura di FORUM PA 2022 saranno presentati da Gianni Dominici, Direttore Generale FPA.

Dalle 9.40 alle 10, Auditorium – Sala rossa: Keynote speech “ Ripresa economica, trasformazioni della società e ruolo del settore pubblico” . Quale settore pubblico per guidare la ripresa economica post-pandemica? Michael Spence, premio Nobel per l’economia nel 2001 e Professor of Economics Emeritus at the Stanford Business School, ci offre la sua visione del ruolo delle istituzioni nel cambiamento radicale delle politiche di sviluppo, oggi più che mai necessario.

Dalle 10 alle 11.30, Auditorium – Sala rossa: “ Rigenerare la PA per vincere la sfida della ripresa” – Nuove forme di accesso alla PA, accelerazione nelle iniziative di semplificazione, valorizzazione delle persone e contratti fortemente innovativi: come le amministrazioni cambiano per mettersi al passo dei bisogni di un Paese in movimento. Modera Carlo Mochi Sismondi, presidente FPA. Intervento di Renato Brunetta, Ministro per la Pubblica Amministrazione, tra gli ospiti: Massimiliano Fedriga, Presidente Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, Antonio Decaro, Sindaco di Bari e Presidente ANCI, Giuseppe Tripoli, Segretario Generale Unioncamere, Vanessa Pallucchi, Portavoce Forum Terzo Settore.

Dalle 10 alle 10:30, Auditorium – Sala rossa: “ Conversazione con… ” Maria Cristina Messa, Ministro dell’Università e della Ricerca.

Dalle 11.30 alle 11.50, Auditorium – Sala rossa: Prospettive europee | La riforma della PA tra strategie di ripresa e politiche di coesione. Intervento di Elisa Ferreira, Commissaria per la Coesione e le Riforme Commissione Europea.

Dalle 14.30 alle 15, Auditorium – Sala rossa: Keynote speech, “Antifragilità, ovvero allenarsi all’instabilità. Lezioni dal mondo dello sport per la PA del futuro” – Mauro Berruto, Inspirational Speaker già CT della nazionale maschile di pallavolo, ci guida in una riflessione profonda sulla capacità degli individui e delle organizzazioni di prepararsi agli imprevisti e di far fronte a nuove possibili crisi, trasformando le difficoltà in opportunità.

Dalle 15.00 alle 16.10, Auditorium – Sala rossa: “Istruzione e Formazione un volano per la competitività del Paese” – La riforma degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) rappresenta uno dei pilastri della Missione 4 del PNRR. In questo appuntamento ci confronteremo sul rinnovamento dei modelli organizzativi e didattici necessari a rafforzare la rete degli ITS per colmare il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro. Intervento del Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi. Tra gli altri ospiti: Andrea Bianchi, Segretario Generale Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Maria Rosaria Brunetti, Direttore Risorse Umane, Organizzazione e People Development Gruppo CAP, Carlo Rosario Leonardi, COO & Founder Paradigma, Alberto Cari, staff di Direzione ITS Umbria Smart Academy, Antonella Zuccaro, Primo Ricercatore Indire.