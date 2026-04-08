Violazione degli obblighi di pubblicità nei procedimenti autorizzativi: il TAR Campania esclude la sanatoria

La mancata pubblicazione prevista nell’ambito dei procedimenti di autorizzazione per l’installazione di infrastrutture di comunicazioni elettroniche non può essere considerata una mera irregolarità sanabile. Lo ha chiarito il T.A.R. per la Campania, sezione VII, con la sentenza 11 febbraio 2026, n. 946, che si inserisce nel solco di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato.

Il caso riguarda il rispetto degli obblighi di pubblicità nei procedimenti disciplinati dagli articoli 43, 44, 45 e 49 del Codice delle comunicazioni elettroniche (d.lgs. n. 259/2003). Secondo i giudici amministrativi, tali adempimenti non hanno natura meramente formale, ma risultano essenziali per garantire trasparenza e partecipazione, in coerenza con i principi democratici.

Di conseguenza, la loro omissione non può essere “sanata” facendo ricorso all’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, anche alla luce delle modifiche introdotte dalla legge n. 182/2025. Il TAR precisa infatti che le novità normative non incidono sui procedimenti già regolati dalla disciplina precedente e non possono legittimare una regolarizzazione ex post della violazione.

L’impostazione è coerente con precedenti pronunce del Consiglio di Stato, che hanno ribadito la centralità degli obblighi di pubblicità come presidio del corretto svolgimento dell’azione amministrativa.

Il principio affermato rafforza dunque la tutela della trasparenza nei procedimenti autorizzativi per impianti radioelettrici, escludendo qualsiasi automatismo sanante in presenza di violazioni sostanziali delle regole di pubblicazione.