Viminale, online le risposte alle FAQ sulle elezioni amministrative 2023

Disponibili online le FAQ (frequently asked questions) relative alle prossime elezioni amministrative del 14 e 15 maggio, pubblicate dal dipartimento per gli Affari interni e territoriali (Dait) – direzione centrale dei Servizi elettorali del Viminale. Uno strumento utile per i tanti elettori delle regioni a statuto ordinario chiamati alle urne il prossimo weekend, con eventuale turno di ballottaggio il 28 e il 29 maggio.

Le FAQ forniscono infatti, tra gli altri, chiarimenti sulle modalità di voto, anche per persone ricoverate o non deambulanti, sul rinnovo della tessera elettorale, sui documenti identificativi necessari per accedere ai seggi, sulle procedure di voto per i cittadini italiani residenti all’estero.

Fonte: Viminale