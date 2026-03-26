Velocità e visibilità: la Cassazione ribadisce l’obbligo di controllo totale del veicolo

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9 depositata il 2 gennaio 2026, ha ribadito un principio chiave in materia di responsabilità da sinistri stradali: il conducente è tenuto a regolare la velocità non solo in base ai limiti formali, ma anche alle caratteristiche del veicolo e alle condizioni concrete dell’ambiente circostante, così da mantenere sempre il pieno controllo del mezzo.

Il caso esaminato riguarda un automobilista condannato per omicidio colposo dopo aver investito un pedone che camminava sul margine della carreggiata, in abiti scuri, su un tratto di strada privo di illuminazione. La Corte ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito, evidenziando come il conducente procedesse a una velocità non adeguata e con un parabrezza sporco, tale da compromettere la visibilità.

Secondo i giudici, l’obbligo di moderare la velocità implica la capacità di fronteggiare ogni situazione prevedibile, incluse eventuali condotte imprudenti di altri utenti della strada, purché ragionevolmente anticipabili. Non rileva, dunque, solo il rispetto formale delle norme, ma la concreta idoneità della condotta di guida a prevenire situazioni di pericolo.

La pronuncia si inserisce in un orientamento consolidato della giurisprudenza, rafforzando il principio secondo cui la sicurezza stradale richiede una guida prudente e adattata al contesto reale, in linea con quanto previsto dall’articolo 141 del Codice della strada e dalle norme penali in tema di colpa.