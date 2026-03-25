Valutazione delle offerte tecniche: Consiglio di Stato chiarisce collegialità e segretezza nelle gare telematiche

AGEL 25 Marzo 2026, di Redazione

Secondo la sentenza n. 2158/2026, i commissari possono esaminare individualmente le offerte scaricate online senza violare i principi di collegialità e sicurezza, a patto che la formalizzazione dei punteggi avvenga in sede di commissione

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Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2158 del 16 marzo 2026, ha precisato le regole per la valutazione delle offerte tecniche nelle gare aggiudicate secondo l’art. 93 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

La Corte conferma che, anche se i commissari esaminano singolarmente le offerte tecniche scaricate dalla piattaforma telematica, il principio di collegialità non è violato. L’importante è che ciascun commissario assegni autonomamente i punteggi e che le operazioni vengano poi formalizzate nelle sedute della commissione, come previsto dalla lex specialis.

Inoltre, il Consiglio di Stato chiarisce che il semplice download dei documenti sui dispositivi personali dei commissari non costituisce violazione dei principi di segretezza e sicurezza, a meno che non vi siano prove concrete di alterazioni, divulgazioni indebite o interferenze. La tracciabilità delle operazioni informatiche garantisce infatti l’integrità e la verificabilità dell’intera procedura.

Con questa pronuncia, il Consiglio di Stato rafforza la certezza normativa sulle modalità di valutazione delle offerte telematiche, confermando che trasparenza e tutela della segretezza possono coesistere anche in modalità digitali.

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