Unione Romagna Faentina, al via un Servizio di facilitazione digitale

Mercoledì 1° marzo apriranno le porte ai cittadini della Romagna Faentina gli “Sportelli Digit@li” accessibili nei locali degli Sportelli Polifunzionali dei 6 comuni dell’Unione, saranno presidiati dai volontari del progetto “Alfieri Digit@li”, il programma di Servizio civile digitale promosso dall’Unione Romagna Faentina e finanziato dal PNRR, nell’ambito dell’innovazione digitale nazionale. Attraverso gli Sportelli Digitali, l’Unione vuole accrescere le capacità e le competenze digitali dei cittadini e favorire l’uso dei servizi pubblici digitali, nonché promuovere il pieno godimento del diritto di “cittadinanza digitale”.

I volontari, 6 “Alfieri Digitali”, saranno dei facilitatori in grado di supportare gli utenti a fruire in maniera agevole degli strumenti e dei servizi digitali della Pubblica Amministrazione; tra questi l’identità digitale (SPID, CIE), i pagamenti elettronici (PagoPA), la consultazione di Certificati anagrafici o di stato civile e gli altri Servizi digitali pubblici (AppIO, portali per il cittadino, prenotazioni online di appuntamenti negli uffici comunali); i volontari presteranno servizio per tutto il 2023 nei 6 comuni dell’Unione della Romagna Faentina a giorni alterni, tenendo gli sportelli aperti la mattina; per consultare il Calendario settimanale di ciascun comune, visitare la pagina dedicata, su cui verranno aggiornati anche gli aggiornamenti relativi all’iniziativa.

Fonte: Unione Romagna Faentina