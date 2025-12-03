Turismo in crescita in Italia: più presenze nel terzo trimestre 2025

Turismo 3 Dicembre 2025, di Redazione

Nonostante un lieve calo degli arrivi, le presenze negli esercizi ricettivi segnano un aumento del 2,5%, trainato soprattutto dai turisti stranieri. Luglio resta il mese più gettonato per gli ospiti internazionali, agosto per gli italiani.

Il turismo italiano nel terzo trimestre del 2025 registra un bilancio complessivamente positivo. Secondo i dati provvisori dell’Istat, gli arrivi diminuiscono leggermente dello 0,9% rispetto allo stesso periodo del 2024, mentre le presenze aumentano del 2,5%, confermando una stagione estiva in crescita.

La componente straniera domina il mercato: tra luglio e settembre, le presenze dei turisti internazionali crescono del 5%, con luglio come mese di punta (42,7 milioni di notti trascorse, +5,6%). Gli italiani, invece, continuano a privilegiare agosto per le vacanze, pur registrando incrementi a luglio e settembre. Nel mese di agosto gli arrivi diminuiscono dell’1,2% rispetto al 2024, ma le presenze complessive crescono dell’1,2%, grazie soprattutto all’afflusso di turisti stranieri.

Negli esercizi alberghieri, le presenze aumentano del 2,1%, mentre negli extra-alberghieri la crescita è leggermente più sostenuta (+3%). La permanenza media rimane più alta negli esercizi extra-alberghieri (5,03 notti) rispetto agli alberghi (3,64 notti), con gli italiani che soggiornano in media più a lungo dei turisti stranieri.

Considerando l’intera stagione estiva, da giugno a settembre, gli arrivi registrano un leggero incremento (+0,2%) e le presenze crescono del 4% rispetto all’estate 2024. La clientela straniera si conferma il principale motore della crescita, con +8,3% di presenze, mentre gli arrivi dei turisti italiani diminuiscono del 4,8% e le presenze restano sostanzialmente stabili.

Più della metà dei visitatori delle strutture ricettive italiane proviene dall’estero, a conferma del ruolo trainante dell’Italia nel panorama turistico internazionale.

Fonte: Istat

