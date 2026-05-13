UN Tourism, al via la sesta edizione di “Best Tourism Villages”

È partita la sesta edizione di “Best Tourism Villages”, il progetto internazionale promosso da UN Tourism per valorizzare i borghi che rappresentano l’identità territoriale e le buone pratiche di turismo sostenibile. Anche l’Italia aderisce all’iniziativa, che punta a premiare le destinazioni capaci di tutelare patrimonio culturale e naturale, tradizioni locali e comunità.

Possono candidarsi Comuni e borghi con meno di 15 mila abitanti che si distinguano per sostenibilità, valorizzazione del territorio e sviluppo turistico locale. Le candidature italiane dovranno essere trasmesse al Ministero del Turismo entro il 25 maggio 2026, esclusivamente in lingua inglese, all’indirizzo dedicato besttourismvillages@ministeroturismo.gov.it.

La selezione avverrà secondo criteri definiti da UN Tourism, che riguardano cultura e risorse naturali, sostenibilità ambientale, economica e sociale, oltre a governance, infrastrutture e sviluppo del turismo.

I borghi scelti saranno presentati durante la cerimonia internazionale annuale e entreranno nella rete globale dei “Best Tourism Villages”, ottenendo visibilità e opportunità di confronto sulle migliori pratiche del settore. Anche le destinazioni non selezionate ma considerate promettenti potranno accedere all’“Upgrade Programme”, un percorso di supporto tecnico per rafforzare le strategie di sviluppo turistico.

Maggiori informazioni nella nota del Ministero del Turismo