Turismo digitale, nasce l’elenco dei tourism content creator del Tourism Digital Hub

Sul sito istituzionale del Ministero del Turismo si da notizia che è stato pubblicato sul sito istituzionale del dicastero l’avviso pubblico per l’adesione al progetto Tourism Digital Hub, volto a creare un elenco di tourism content creator per l’erogazione di servizi di influencer marketing. Nello specifico i creator si occuperanno di attività di promozione delle strutture ricettive e di produzione di contenuti relativi alle destinazioni; si specifica che il MiTur non partecipa alla definizione delle collaborazioni o esercita alcun ruolo nel rapporto fra le parti.

Le adesioni possono essere presentate dal giorno della pubblicazione della notizia sul sito (24 luglio 2025), seguendo le indicazioni pubblicate sul sito istituzionale. Eventuali richieste di chiarimento potranno essere inviate all’indirizzo e mail supportTDH@ministeroturismo.gov.it.

Tutti i documenti ufficiali – Avviso Pubblico, Linee Guida Editoriali, Domanda di Adesione, specifiche tecniche per la pubblicazione dei contenuti – sono disponibili sul sito www.italia.it e sul sito del ministero nella sezione dedicata al Tourism Digital Hub.

Consulta l’avviso completo: https://www.ministeroturismo.gov.it/partecipa-allavviso-pubblico-per-ladesione-al-progetto-tourism-digital-hub-da-parte-di-tourism-content-creator/

Fonte: Ministero del Turismo