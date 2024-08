Turismo accessibile, 50 milioni dal Fondo Unico Disabilità

Il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Marina Elvira Calderone e il ministro del Turismo Daniela Garnero Santanché, ha firmato il decreto sui criteri di riparto del Fondo Unico per l’inclusione delle persone con disabilità per il finanziamento di interventi e progetti per il turismo accessibile e inclusivo.

Si tratta di 50 milioni di euro che saranno destinati alle Regioni per il finanziamento di interventi, individuati attraverso la selezione di progetti, volti a promuovere il turismo accessibile attraverso azioni finalizzate a una piena accessibilità ai servizi turistici nella zona, nell’area o nell’infrastruttura destinataria dell’intervento e un’offerta di tirocini per l’inclusione lavorativa di persone con disabilità e/o di formazione per la tutela dei diritti delle persone con disabilità.

Le Regioni potranno realizzare i progetti in forma singola, in collaborazione con altri enti pubblici e/o con enti del Terzo settore.

“È una grande opportunità che realizziamo grazie al Fondo unico per le persone con disabilità – spiega il Ministro Locatelli – l’accessibilità universale è uno dei principi cardine della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e ogni persona ha il diritto di vivere una vita piena e partecipata secondo le proprie scelte e i propri desideri, rispettando anche la dimensione del tempo libero, ricreativo, culturale e sociale. Ringrazio in particolare il ministro Santanchè per la condivisione di intenti per un turismo sempre più inclusivo e di qualità per tutti, continueremo a lavorare insieme per fare sempre di più in questa direzione”.

Fonte: Ministro per le disabilità