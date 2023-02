Treviso si affida al digitale per affittare i locali commerciali sfitti

Per far fronte agli oltre 400 locali commerciali sfitti del territorio fra cui negozi, uffici e magazzini, il Comune di Treviso ha adottato una strategia che punta sull’uso del digitale.

Dopo aver realizzato una mappa georeferenziata dei locali sfitti è stata effettuata una Call che ha portato a siglare un accordo di collaborazione con alcuni portali immobiliari online per cercare di promuovere l’occupazione degli immobili liberi di tipo commerciale e direzionale al fine di ripopolare il territorio.

La presenza di attività commerciali è infatti un importante presidio del territorio che garantisce indirettamente sicurezza e benessere per le aree occupate.

La collaborazione digitale prevede l’aggiornamento in via esclusiva della sezione dedicata del sito Treviso Per Te con gli annunci di immobili commerciali disponibili in vendita e in affitto a Treviso: il portale consente di recuperare gli annunci degli immobili disponibili filtrandoli per dimensione, tipologia e distanza. Il progetto nasce nel perimetro delle iniziative del Distretto del Commercio ed è sostenuto dall’Amministrazione che punta a imprimere dinamicità al mercato immobiliare favorendo l’incontro di domanda e offerta; maggiori informazioni sul sito del Comune di Treviso.

Fonte: Comune di Treviso