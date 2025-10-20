Tre decenni di Registro delle imprese: convegno nazionale a Bari

La Camera di Commercio di Bari ospiterà un importante convegno nazionale per celebrare i trent’anni dall’entrata in vigore del Regolamento di attuazione del Registro delle Imprese (D.P.R. 581/1995), uno strumento che ha trasformato radicalmente il rapporto tra imprese e Pubblica Amministrazione.

L’evento e gli obiettivi

L’iniziativa, intitolata “Dal D.P.R. 581/1995 all’era dei registri interconnessi e dell’intelligenza artificiale”, si terrà nella Sala Ambrosi della Camera di Commercio di Bari il 23 e 24 ottobre 2025. Riunirà esponenti del mondo istituzionale, accademico e professionale per discutere l’evoluzione, le criticità, le prospettive e le nuove frontiere normative del Registro, in un contesto di profonda trasformazione digitale e integrazione europea.

La presidente della Camera di Commercio di Bari, Luciana Di Bisceglie, aprirà i lavori sottolineando l’importanza dello strumento: “Oggi il Registro delle Imprese non è più solo un archivio: è una piattaforma dinamica che genera valore, produce conoscenza, e contribuisce a orientare le scelte di chi fa impresa, di chi investe, di chi studia e analizza il sistema produttivo”. La presidente ha definito il Registro come il “cuore digitale del sistema camerale e, al tempo stesso, uno strumento di fiducia per cittadini, professionisti e istituzioni, una best practice a livello europeo”.

Interventi e sessioni di lavoro

Il convegno vedrà la partecipazione di figure di rilievo, tra cui il viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto, il presidente del Tribunale di Bari Alfonso Orazio Maria Pappalardo, il procuratore della Repubblica di Bari Roberto Rossi, il dirigente del MIMIT Marco Maceroni, e il direttore generale di InfoCamere Paolo Ghezzi.

La due giorni è strutturata in due sessioni tematiche:

Giovedì 23 ottobre (14.30 – 18.30): La prima sessione farà un bilancio dei tre decenni di applicazione normativa con la tavola rotonda “ Frammentazione normativa, criticità operative e urgenza di riforma “, moderata dal prof. Ugo Patroni Griffi.

La prima sessione farà un bilancio dei tre decenni di applicazione normativa con la tavola rotonda “ “, moderata dal prof. Ugo Patroni Griffi. Venerdì 24 ottobre (9.30 – 13.30): La giornata sarà orientata al futuro con il tema “Verso il Registro europeo interconnesso: digitalizzazione, intelligenza artificiale e la nuova frontiera della trasparenza societaria“, moderata dal prof. Francesco Fimmanò.

L’evento, accreditato presso gli Ordini professionali di Bari (Commercialisti, Avvocati e Notai), sarà trasmesso anche in streaming. L’obiettivo è quello di riflettere sul ruolo strategico del Registro nell’ecosistema digitale italiano ed europeo, specialmente in vista dell’introduzione dei nuovi codici Ateco 2025 e dello sviluppo dell’intelligenza artificiale, che aprono inedite prospettive per la semplificazione amministrativa e la trasparenza economica.