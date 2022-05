Torino, “Dallo spazio alla terra: gli Use Case della New Space Economy”

L’iniziativa “Dallo spazio alla terra: gli Use Case della New Space Economy” è organizzata dal Consorzio di ricerca Hypatia in collaborazione con Fondazione E. Amaldi e la scelta di Torino non è casuale a testimoniare il ruolo della città nello sviluppo tecnologico del Paese nel settore Spazio. L’obiettivo della manifestazione, giunta alla 6° edizione, si concentrerà sull’analisi del ruolo svolto dalle tecnologie spaziali nell’abilitare nuovi modelli di business a supporto dei settori industriali tradizionali nel contesto della New Space Economy.

L’Italia possiede una catena del valore completa nel settore spazio: perché l’ecosistema del NewSpace fatica a decollare? Come è possibile avviare una transizione da un settore aerospaziale basato sulla programmazione e il finanziamento pubblico verso un’industria commerciale? Queste alcune delle domande chiave che si basano sulla presa di coscienza che sviluppo commerciale e sostenibile debbano trovare un punto d’incontro e che il ruolo delle tecnologie spaziali sia ormai un ruolo chiave per ogni settore industriale e sia necessario un cambio di rotta nella relazione tra capitale pubblico e privato.

A tal fine, l’agenda di PINN 2022 si articolerà in 5 sessioni dedicate ai settori industriali focus della Fondazione E. Amaldi – Agrifood-Tech, Insur-Tech, Energy, Finance e Transportation & Logistic nell’obiettivo di verificare se sia possibile intraprendere uno sviluppo in grado di coniugare tecnologia, finanza e sostenibilità attraverso l’integrazione delle tecnologie spaziali e come queste possano contribuire ad uno sviluppo commerciale competitivo a livello nazionale ed europeo. Durante ogni sessione saranno presentate dapprima le esigenze e le sfide dei verticali industriali identificati, il ruolo degli stakeholder e le opportunità offerte dagli investitori e successivamente illustrati i progetti per fronteggiare le sfide e offrire soluzioni concrete.